CERVETERI – Il carro vincitore alla Sagra dell’Uva è del Vino richiesto ad Arezzo. C’è un significato e cioè che la città toscana ha ospitato molte scene del film “La vita è bella”, opera cinematografica a cui si è ispirato il rione Madonna dei Canneti. «Lo vorrebbero in prestito per alcuni loro eventi – ammette Manuele Parroccini, assessore ai Rioni - e noi ovviamente siamo contenti». La sfilata a Cerveteri è stata dedicata al cinema e i rappresentanti del rione Madonna dei Canneti non hanno tradito le attese. Ogni cosa era al loro posto rappresentando fedelmente il film. Daniela Podestà si è trasformata in Dora, la moglie di Benigni, Federico Renzi è il bambino Giosuè. Dai testi scritti di Claudia Podestà, alla pittura e carta pesta di Chiara Ammazzalamorte, Giada Bonafede, Aurora Giardini, Michela Ciarcigliano, Ilaria Ciavarro, Maura Santu e Serena Longarini. Per i motori c’è lo zampino di Renato Orlandini (il presidente del rione), Adriano Podestà (il vice), Michele Belardi, Sandro Piacentini, Marco Giardini, Luca Marinucci, Paolo Renzi, Pino Cesarini, Raffaele Di Salvatore e Giovanni Longatti. Fondamentale anche curare il contorno grazie alle cuoche Ida Spuntarelli e Anna Veneruzzo e tutti i bambini: Francesco, Viola, Davide, Aurora, Mariasole, Benedetta, Tommaso, Sara, Francesco, Edoardo, Simone, Federico, Ludovica e Saverio.

