CIVITA CASTELLANA – Domani, giovedì 27 novembre, a vent’anni dalla scomparsa del Servo di Dio don Pier Luigi Quatrini (Civita Castellana, 11 luglio 1968 – Roma, 27 novembre 2005), la Diocesi di Civita Castellana si prepara a rendergli omaggio con una giornata di commemorazione, spiritualità e approfondimento.

Alle ore 17.30, presso il Salone “A. Trocchi” della Curia vescovile, si terrà la presentazione del libro “Germoglio e frutto cento volte tanto. Appunti delle omelie del Servo di Dio Don Pier Luigi Quatrini”, a cura di Suor Valeria Critelli. Il volume sarà introdotto dal cardinale Angelo De Donatis, Vicario Generale del Papa per la diocesi di Roma. Don Pier Luigi, affettuosamente conosciuto come “Don Piccolo” – soprannome nato nel 1998 nella parrocchia di San Giovanni Battista a Manziana per la sua giovane età – è ricordato per la profonda spiritualità e per l’amore per la Parola di Dio, che divenne il fulcro della sua missione e della sua vita. Nella prefazione al libro, il vescovo di Civita Castellana, mons. Marco Salvi, scrive: «In queste pagine siamo presi per mano da don Piccolo, che con semplicità ci aiuta a riscoprire la bellezza e la profondità di quel disegno d’amore che la Rivelazione ci offre». A seguire, alle ore 18.30, il cardinale De Donatis presiederà la Santa Messa in suffragio di Don Pier Luigi nella chiesa di San Francesco. Un’occasione per ricordare e far conoscere la testimonianza di un sacerdote che ha saputo incarnare il Vangelo nella quotidianità, ispirandosi a figure come San Pier Giorgio Frassati e San Carlo Acutis.

