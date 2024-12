LADISPOLI - Nella città balneare il piatto antispreco è il "Carciofo SPQR": una ricetta dei ragazzi dell'alberghiero realizzata Luca Galtieri, notissimo volto del Tg satirico “Striscia la Notizia” e dal suo team. Ed è proprio la ricetta ladispolana ad essere finita nei giorni scorsi su Striscia la Notizia, su Canale 5 (QUI IL SERVIZIO). Tema centrale: lo spreco alimentare il consumo consapevole. Protagonista: il carciofo. Prodotto finale: il Carciofo SPQR realizzata utilizzando ogni parte dell'ortaggio e dimostrando - hanno spiegato dalla scuola - come sia possibile lottare contro lo spreco alimentare a partire da semplici accortezze e gesti quotidiani.

«Siamo felicissimi di aver ospitato il team di Luca Galtieri - ha commentato il professor Domenico Falzarano, docente di enogastronomia e ideatore dell'iniziativa - Desidero ringraziare il nostro ospite e la professoressa Giovanna Albanese, responsabile eventi dell’istituto, che ha organizzato questa giornata curando ogni dettaglio. Quando ho inviato la mia mail alla redazione del programma, non speravo che mi avrebbero risposto così rapidamente. Oggi, tutti insieme, abbiamo dato vita ad una straordinaria giornata di formazione che rimarrà nella storia del nostro Istituto».



«È per noi motivo di soddisfazione e di orgoglio che le telecamere di questo importantissimo e popolarissimo programma si siano accese all'interno del nostro istituto», ha commentato la dirigente scolastica, Vincenza La Rosa che ha parlato dello spreco alimentare come di «un tema di assoluta centralità per i futuri professionisti del food. Basti pensare ai dati dell’ultimo Rapporto “Waste Watcher”, elaborato da Last Minute Market (Società spin-off dell’Università di Bologna). – ha aggiunto la preside – Lo spreco alimentare in Italia continua ad aumentare: i grammi di cibo buttato sono passati 75 a 81 grammi pro capite al giorno, con costi allo Stato che ammontano a oltre 13 miliardi di euro. In questo scenario è indispensabile promuovere iniziative che sensibilizzino gli studenti sul tema del consumo consapevole e della sostenibilità degli stili di vita».

