LADISPOLI - Il Capitano Pasquale Trabucco, presidente del Comitato Nazionale per il 4 Novembre, ha fatto tappa a Ladispoli, accolto dall’assessore alle Politiche sociali Gabriele Fargnoli, presso la Villa di Pompeo. Dopo il viaggio del 2018, quando percorse a piedi 1.700 chilometri dal Trentino alla Sicilia per rendere omaggio alle vittime della Prima Guerra Mondiale, il Capitano Trabucco ha iniziato questa nuova impresa. È partito da Roma, dal Mausoleo di Adriano, per percorrere circa 2.600 km fino al Vallo di Adriano in Scozia, con l’obiettivo di continuare a onorare la memoria dei caduti della Grande Guerra. «Durante la sua tappa a Ladispoli –ha commentato Fargnoli - il Capitano Trabucco ha parlato del suo impegno a preservare la memoria storica, spiegando come il suo cammino rappresenti un percorso che intreccia storia, riflessione e omaggio alle vittime della Grande Guerra».

