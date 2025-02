ALLUMIERE - È sfilato fra ali di folla e tanti applausi di apprezzamento il grande carro sul tema del Brasile del Gruppo Giovanile Parrocchiale.

Un carro ben fatto, abiti di ottima finitura, acconciature e make up perfetti.

"Abbiamo puntato a fare qualcosa di divertente e di super colorato e pieno di brio; la musica intramontabile di 'Cacao Meravigliao' e tante musiche carioche, quindi non allegre, ma di più, molto di più - spiega Monica Golino del GGP -quest'anno il tema del nostro carro è stato il Brasile per i suoi colori i suoi ritmi carioca e i suoi balli così allegri per portare un po' di allegria e spensieratezza in questi periodi così bui. Grazie a tante persone che ci hanno aiutato abbiamo potuto realizzare un carro molto colorato e allegro. Lo scopo del nostro carnevale è stato raggiunto: ci siamo divertiti moltissimo con balli allegri e tanti vestiti colorati. Dobbiamo ringraziare tante persone che ci hanno aiutato in particolare Francesco De Angelis che ha messo a disposizione il suo mezzo, il suo tempo la sua pazienza. Vorremmo ringraziare uno per uno chi ci ha aiutato, ma rischieremmo di dimenticare qualcuno, così ringraziamo tutti tutti coloro che hanno permesso di portare tanta allegria nel nostro paese e diciamo arrivederci al prossimo anno per una nuova sorpresa".

