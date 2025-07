LADISPOLI – Da domani, dopo quasi due anni, riapre il bosco di Palo Laziale. Una notizia che attendevano con ansia i residenti e i fruitori del parco pubblico di via dei Delfini attaccato da un fungo patogeno che ha minato la stabilità di molte piante. Molti alberi erano poi crollati sotto i colpi del maltempo. Dalle 8 i cittadini dunque potranno rientrare come anticipato dal sindaco. «Dopo un importante lavoro di manutenzione e messa in sicurezza - dichiarato Alessandro Grando - siamo felici di poter finalmente riaprire il bosco di Palo, un patrimonio naturale simbolo di identità, natura e bellezza». Durante la stagione estiva la più grande area verde della città sarà accessibile tutti i giorni dalle ore 8 alle 20. «Invito tutti i visitatori a rispettare le poche ma fondamentali regole di comportamento – ammonisce Grando -, pensate per garantire la sicurezza delle persone e la tutela dell’ambiente». Entusiasta anche il consigliere comunale delegato alle Aree protette che ha seguito in prima persona l’intero percorso di recupero e valorizzazione dell’area: «La riapertura – dice Filippo Moretti - è una grande notizia per la nostra comunità. Ora abbiamo il dovere di proteggerlo, rispettando le regole e contribuendo a mantenere questo luogo straordinario pulito, sicuro e accogliente. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato con passione e competenza per rendere possibile questo risultato».

©RIPRODUZIONE RISERVATA