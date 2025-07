LADISPOLI – Parcheggi a raso al posto del mercato ortofrutticolo di via Ancona, che in futuro sorgerà a via Sironi. E per ulteriori posti auto, di cui la città è carente, palazzo Falcone punta al multipiano in vicolo Pienza, a due passi dalla stazione ferroviaria. Sono le “tre mosse” definite dal sindaco, Alessandro Grando, per il futuro di Ladispoli ingolfata come non mai da una viabilità da rivedere e da spazi risicati per le automobili. Intanto il mercato ortofrutticolo di cui tanto si è parlato in questi mesi e che tiene banco ancora nell’attualità. Il primo cittadino ha chiarito il passaggio relativo ai commercianti che in qualche modo si erano divisi sul trasferimento delle loro attività a fianco agli uffici postali. «Gli operatori del mercato sono stati coinvolti sin da subito sul progetto dello spostamento – ci tiene a precisare Grando – e tra l’altro, come detto in precedenza, le loro osservazioni sono state recepite. Se i commercianti avessero manifestato in blocco il proprio dissenso nei confronti di questa proposta non saremmo andati oltre. Al contrario, il 70% si è dichiarato favorevole con la convinzione che il nuovo mercato coperto sarà la giusta occasione per rilanciare il settore». Una dichiarazione che in qualche modo tende pure a rispondere alle critiche del centrosinistra e delle associazioni scese in piazza con raccolte firme e altro con l’obiettivo di lasciare il mercato in via Ancona. «I politici che oggi protestano – aggiunge il sindaco - evidentemente non hanno consultato i commercianti. O forse hanno sentito solo la campana che gli faceva comodo. Se lo avessero fatto si sarebbero accorti che il mercato giornaliero sta vivendo un lungo ed inesorabile declino, con un numero sempre crescente di saracinesche che rimangono chiuse. Resta il fatto che sarà la prossima amministrazione ad avere la parola definitiva sullo spostamento del mercato». Poi c’è il piano concreto. Il mercato al coperto in via Sironi, il nuovo parcheggio a raso in via Ancona con centinaia di posti. E altrettanti nel parcheggio multipiano il cui iter è iniziato con una spesa complessiva di 3 milioni tramite project financing. Una struttura che farà comodo non solo agli abitanti ma anche ai tanti pendolari che affollano quotidianamente lo scalo ferroviario e spesso lasciano lontano la loro auto.

