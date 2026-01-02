TARQUINIA – Il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia inaugura il nuovo anno con due giornate di visite guidate gratuite, sabato 3 gennaio e lunedì 5 gennaio 2026, alle ore 10 e alle ore 12, per offrire al pubblico l’occasione unica di immergersi nella storia millenaria della civiltà etrusca in un momento di pausa e riflessione in occasione delle festività.

Una possibilità di visita riguarda il Museo archeologico nazionale e la Necropoli dei Monterozzi a Tarquinia, celebre per le sue tombe dipinte, veri e propri capolavori della pittura antica. I partecipanti saranno guidati dal personale del Pact che illustreranno storia, iconografia e significato simbolico dei capolavori custoditi.

Presso la Necropoli della Banditaccia di Cerveteri, invece, il pubblico potrà visitare per la prima volta l’area degli scavi eseguiti tra luglio e ottobre 2025, compresa tra i due celebri tumuli detti “della Tegola dipinta” e “degli Scudi e delle Sedie”. Durante l’esecuzione dei lavori, finanziati con fondi della Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura, sono state rinvenute numerose tombe a fossa, molte delle quali destinate a deposizioni infantili. Il ritrovamento più significativo riguarda il limite settentrionale dell’area indagata, dove si apre un fronte di cava profondo oltre 3,5 metri, successivamente trasformato in spazio sepolcrale. Qui sono state scavate tre tombe a camera, riconoscibili per la presenza delle porte d’accesso e della caditoia. Ogni tomba presenta un ambiente unico quadrangolare con banchine funerarie continue, mentre due di esse conservano ancora un pilastro centrale decorato con capitello modanato. I materiali superstiti, risparmiati dagli scavi clandestini, datano le tombe al IV secolo a.C.

Orari delle visite:

Cerveteri, Necropoli della Banditaccia:

sabato 3 gennaio ore 10:00 e ore 12:00, visite a cura del Funzionario archeologo

Patrizio Fileri;

lunedì 5 gennaio ore 10:00 e ore 12:00, visite a cura del Direttore Vincenzo Bellelli.

Tarquinia, Necropoli dei Monterozzi e Museo Archeologico Nazionale:

sabato 3 gennaio ore 10:00 e ore 12:00, visite a cura del personale;

lunedì 5 gennaio ore 10:00 e ore 12:00, visite a cura del personale.

Ingresso con biglietto ordinario e visita guidata gratuita.

"La prenotazione non è necessaria. I visitatori dovranno recarsi nelle biglietterie un quarto d'ora prima dell'inizio della visita"

