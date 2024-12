S. MARINELLA – Nei giorni scorsi il responsabile cittadino del M5S aveva inviato una nota al sindaco Tidei per sapere quanto sarebbero durati i lavori di ristrutturazione della scuola Centro, se era il caso di gravare sulle famiglie degli alunni che dovranno spostarsi nella Scuola Media, del costo dello Scuolabus. “Si continuano a leggere sui social ed altri strumenti di comunicazione – dice il sindaco Pietro Tidei - errati e fuorvianti comunicati politici, come quelli del M5S, i quali distolgono i cittadini da una corretta informazione sull’attuale situazione dei plessi scolastici, in prossimità dell'avvicinarsi del nuovo anno scolastico. Abbiamo già chiarito ampiamente a cittadini, famiglie e corpo docente, che il 16 settembre tutti i plessi apriranno in massima sicurezza, efficienza e dotazione di spazi, arredi e servizi. Unica eccezione, la scuola Centro, oggi importante cantiere Pnrr per oltre 1.5 milioni di euro, che vedrà la sua attività mantenuta attraverso aule disponibili sia nell'edificio di via Cicerone alle ex Benedettine, sia nel plesso della Scuola Media di Piazzale della Gioventù. Quindi, nessun disagio o carenza sarà presente all'apertura del nuovo anno. Saranno attive dal primo ottobre, mense e servizi integrativi sportivi e didattici, consentendo agli istituti scolastici di garantire appieno l'offerta formativa. Le aule temporanee delle Benedettine saranno ovviamente dotate di bagni, riscaldamento e di ambienti perfettamente idonei e sanificati, conformi all'uso previsto. Infine il "mancato cartello di cantiere" che tanto sta a cuore al M5S, è perfettamente allocato all'interno dell'edificio, per cui suggerirei di vedere meglio prima di scrivere. “Dal M5S – conclude il sindaco - un consiglio, che è anche un auspicio, informarsi presso le istituzioni preposte fa star meglio famiglie e studenti, nel godere di servizi pubblici primari che con tanta fatica ogni giorno questa amministrazione mette a disposizione della propria cittadinanza”.

