Cronaca

Idrico, torna operativo l’impianto Csp

Finalmente una buona notizia per il settore, dopo la risoluzione del problema dell’area Uliveto la situazione sembra stabile in tutta la città. Per la riparazione delle perdite su Oriolo bisognerà attendere la fine delle feste. Il delegato: "Abbiamo resistito bene e siamo rientrati: forniamo gli 80-85 litri al secondo abituali"