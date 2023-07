CIVITAVECCHIA – Non c’è pace sul fronte idrico cittadino e ora c’è un nuovo mistero da risolvere: quello dell’acqua che scompare di notte. Sono diverse, infatti, le segnalazioni che parlano di un’improvvisa mancanza d’acqua nella zona di via Apollodoro e dintorni soprattutto all’incirca dalla mezzanotte e fino alla mattina, verso le 7 circa. Come spiega un cittadino «qualche sera fa volevo fare una doccia prima di andare a dormire viste le alte temperature, sono andato ad aprire l’acqua e niente. Così la sera successiva e ogni volta che ho controllato. L’acqua sembra tornare sempre qualche minuto prima delle 7». Una situazione strana che il cittadino ha condiviso con altre persone e tutti sembrano condividere la stessa sorte, mentre altri - probabilmente quelli dotati di cisterne per l’accumulo di acqua - non hanno notato disagi. Da parte di Acea Ato 2, ente gestore dell’idrico, nessuna segnalazione di guasti quindi sembrerebbe essere una scelta consapevole forse per far fronte ai maggiori bisogni idrici durante l’estate. «Ogni volta che chiamo l’assistenza di Acea - spiega il cittadino - la dinamica è sempre la stessa, mi dicono che non ci sono guasti segnalati, che verrà aperta una segnalazione e che mi faranno sapere e poi nulla». Segnalazioni sono arrivate anche da viale Baccelli, via Lepanto e zone limitrofe. Il sospetto è che per ogni utenza che si accorge il disagio ce ne siano molte altre ignare del problema proprio per il massiccio utilizzo di serbatoi per far fronte alle carenze idriche a Civitavecchia. Insomma il mistero rimane ma il dato di fatto è che di notte per molti cittadini è impossibile utilizzare un bene prezioso come l’acqua, soprattutto in un periodo come quello estivo dove se ne sente di più la necessità.

