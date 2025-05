TARQUINIA -Iberdrola ha inaugurato a Tarquinia il suo terzo impianto fotovoltaico in Italia, con l’obiettivo di potenziare la produzione di energia pulita per promuovere la decarbonizzazione industriale del Paese.

Con una potenza di 33 MW e una produzione di circa 50 GWh annui di energia solare, fornita dai 50.000 pannelli fotovoltaici installati, il nuovo impianto permetterà di soddisfare il fabbisogno equivalente al consumo di 18.000 famiglie, evitando l’emissione in atmosfera di oltre 15.000 tonnellate di CO2 all’anno.

«L’energia dei nostri impianti è destinata a sostenere la competitività dei nostri clienti industriali, accompagnandoli nel loro percorso di decarbonizzazione, e crea valore non solo dal punto di vista ambientale, contribuendo alla lotta al cambio climatico, ma anche sociale ed economico nel territorio che ci ospita. In Iberdrola crediamo infatti che lo sviluppo delle energie rinnovabili debba andare di pari passo con la tutela dell’ambiente e il miglioramento della qualità della vita delle comunità locali», ha dichiarato Valerio Faccenda, Country Manager di Iberdrola Italia.

Questo nuovo impianto, si legge in una nota, «costituisce un esempio virtuoso di integrazione con il territorio. Il progetto, destinato alla fornitura di energia verde per le industrie italiane ha previsto anche la piantumazione di un uliveto con 1.350 ulivi già messi a dimora che favorirà un ulteriore indotto per le comunità locali”.

Proprio in occasione della cerimonia di inaugurazione è stata completata la piantumazione delle ultime 20 piante di ulivo da parte di una delegazione di studenti e insegnanti delle scuole elementari del comune di Tarquinia, già coinvolti nelle iniziative formative di “Pianeta Iberdrola”, il programma che promuove progetti volti a integrare la produzione di energia pulita, la salvaguardia della biodiversità e la crescita delle realtà locali.

All’evento di inaugurazione, oltre alla presenza di istituzioni locali tra cui il vicesindaco di Tarquinia Enrico Leoni, ha partecipato anche l’ambasciatore di Spagna in Italia, Miguel Fernandez Palacios.

