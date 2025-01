FIUMICINO – Piano piano stanno facendo ritorno alla postazione sulla via Aurelia, al km 29,700. Già da ieri gli agricoltori hanno iniziato a riportare i loro mezzi proprio lì dove lo scorso anno per settimane avevano presidiato e protestato contro le politiche europee sull’agricoltura che li penalizzava fortemente. "È trascorso un anno ma non è cambiato nulla”, spiega Marco Lovato, agricoltore. La categoria era scesa in strada, in massa e oltranza, anche da Nord a Sud, chiedendo un “guadagno sia equo e ridistribuito tra industria, grande distribuzione e produttori”, avevano detto. “Siamo pronti a incontrare chiunque voglia ascoltarci e trovare una soluzione”, spiega ancora Lovato. A cominciare dai sindacati di categoria come la Cia. Obiettivo: aprire un tavolo “vero” con tutti i soggetti interessati. (segue)