Gli alunni dell’Itt Da Vinci oggi hanno manifestato la loro volontà di avere il diritto allo studio garantito. “Ieri - spiegano in una nota firmata dai rappresentanti della Consulta provinciale studentesca e dai rappresentanti degli studenti Andrea Vico, Chiara Adami, Aurora Venanzi, Giorgio Celi, Daniel Bernabucci Simone Boncore - si è verificato un importante guasto all’impianto elettrico della scuola e, di conseguenza, il preside ha preso la decisione di fermare le attività. I tecnici della Provincia sono intervenuti immediatamente per questo problema e la situazione oggi è questa: in molte aule il riscaldamento non funziona (molto probabilmente a causa del guasto di ieri). Tornando ai fatti di oggi, si rilevano gravi malfunzionamenti dell’impianto di riscaldamento, in molte aule i termosifoni non funzionano e altrettanti perdono acqua, costringendo i pochi alunni che hanno scelto di entrare a fare lezione in un’aula completamente allagata. Con questo intendiamo smentire le parole della dirigenza dove viene detto che l’impianto funziona bene e non ha problemi, loro possono dirlo poiché sono due impianti separati quelli della dirigenza e delle aule. Peccato però che molti studenti fanno lezione al freddo. A questo punto, noi rappresentanti degli studenti e i rappresentanti di consulta - concludono - dichiariamo che, finché non verrà sistemato il riscaldamento, gli alunni continueranno la loro protesta per avere garantito il diritto allo studio e un comfort scolastico”.