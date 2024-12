FIUMICINO - Sabato 18 novembre, presso il Salsedine Expo di Fiumicino, si terrà il convegno "I tavoli del mare", curato dall’assessore attività produttive, Raffaello Biselli e dall’assessore pesca e agricoltura, Stefano Costa per il Comune di Fiumicino. Evento sostenuto dalla Regione Lazio.

L’inizio dei lavori è previsto per le ore 9, con l’apertura dei tavoli tecnici. A seguire, ore 11, si terrà un convegno aperto al pubblico. In conclusione un momento di networking accompagnato dal pranzo a buffet.

L’obiettivo specifico del convegno è quello di sostenere interventi mirati ad incentivare un’economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari ed interne. Al centro del dibattito anche il ruolo svolto dai GAL (Gruppo Autonomie Locali Pesca Lazio) del Lazio, un organismo innovativo per lo sviluppo delle coste e del ruole di attività come la pesca e la ristorazione.

«L’occasione di incontro e confronto che offre una manifestazione come ‘I Tavoli del Mare’ a Fiumicino rappresenta un momento di riflessione e dialogo sulle sfide e le opportunità che l’economia del blu mette a disposizione in un territorio in cui la mano di Dio ha lasciato una grande impronta.- sottolinea il Sindaco Mario Baccini - Auspico una partecipazione attiva da parte della comunità e degli esperti del settore, affinché diventi un’ occasione di vero confronto».

Raffaello Biselli, assessore con delega alle attività produttive dichiara: «La pesca è da sempre un settore fondamentale per la nostra realtà costiera. ‘I Tavoli del Mare’ rappresenta un’opportunità per condividere idee, esperienze e prospettive sulla gestione sostenibile delle risorse ittiche. Siamo convinti che collaborare con esperti del settore contribuirà a tutelare le nostre marinerie ed a promuovere una pesca responsabile».

«La crescita economica e la sostenibilità ambientale sono obiettivi che possono essere raggiunti solo attraverso la collaborazione tra imprese, istituzioni e comunità locali. – conferma l’assessore Costa - Siamo determinati a contribuire in modo significativo a questa importante discussione ed a sostenere il nostro territorio per auspicare ad una crescita economica equilibrata».

Presenti all’evento, nato da un’idea de ilfaroonline.it , vedrà la partecipazione il vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, l’assessore regionale alla pesca Giancarlo Righini, il Comandante della Capitaneria di Porto di Roma, Giuseppe Strano ed il Nunzio apostolico del mare, Mons. Juared. Sono stati invitati gli europarlamentari Nicola Procaccini e Anna Cinzia Bonfrisco. Se è vero che la partecipazione ai “tavoli” è su invito, è però altrettanto vero che chiunque potrà partecipare al convegno, dai semplici cittadini alle associazioni, dai delegati ai consiglieri comunali. Per tutti, nel backstage, ci sarà – come detto – uno spazio interviste, a margine del convegno, per esprimere la propria opinione sul tema dell’economia blu. Video che saranno trasmessi su Radio Roma Television, canale 14 del digitale terrestre.

“I Tavoli del Mare” rappresentano un’opportunità unica di dialogo e confronto per tutti gli attori coinvolti, che condividono l’ambizione di valorizzare il mare come risorsa e patrimonio del litorale laziale. Questa giornata di lavori si pone come un momento chiave per prendere impegni concreti, delineare strategie e soluzioni praticabili, e muoversi con decisione verso un futuro di prosperità condivisa e sostenibilità ambientale.

Premio “Il Faro d’oro”

Nell’ambito della manifestazione verrà assegnato anche il premio “Il Faro d’oro” 2023, un premio che la testata ilfaroonline.it dà a realtà virtuose che interagiscono quotidianamente con il mare per diversi aspetti, dalla tutela ambientale all’innovazione tecnologica, dall’impegno imprenditoriale ai meriti sportivi, alla sicurezza.Alla chiusura dei lavori, vista l’ora – come detto circa le 13,30 – sarà allestito un pranzo per tutti i presenti, che siano protagonisti dei lavori o semplici spettatori in sala. Un momento conviviale per favorire l’interazione tra i soggetti presenti e la possibilità di creare relazioni.