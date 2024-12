LADISPOLI - Riprendono all'alberghiero le attività e le iniziative per la promozione della cultura della legalità. Dopo alcuni appuntamenti con gli uomini della Polizia di Stato, i ragazzi hanno incontrato il comandante della stazione locale dei Carabinieri, Umberto Polizzi, e il maresciallo Sara Venuti. «Si tratta di percorsi educativi per il pieno sviluppo della persona e dei diritti di cittadinanza, allo scopo di dare attuazione alle garanzie che la Costituzione della Repubblica italiana prevede», ha detto la professoressa Rosa Torino, docente di Diritto ed economia e responsabile per le attività di Educazione civica dell'istituto. Nel corso degli incontri, il comandante Polizzi e il maresciallo Venuti hanno illustrato agli studenti le diverse attività dei vari reparti dell'Arma, sia a livello di repressione dei fenomeni di macro e microcriminalità, sia a livello preventivo. I relatori si sono soffermati inoltre sul tema del bullismo, dei crimini informatici e dei femminicidi: «Si tratta di emergenze drammatiche che richiedono interventi e iniziative congiunte per vincere una sfida da cui dipende il nostro futuro. – ha sottolineato la professoressa Torino – Proseguiremo su questa strada, insieme».

