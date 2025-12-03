TOLFA - Tolfa si prepara ad accogliere la 15^ edizione del concorso “I Presepi di Tolfa”, una manifestazione che negli anni è diventata un appuntamento fisso del periodo natalizio e un momento di forte partecipazione comunitaria. L’evento, promosso dall’associazione Generatio90 con il coinvolgimento di enti e realtà del territorio, prenderà il via l’8 dicembre 2025 e si concluderà il 6 gennaio 2026, trasformando ancora una volta il paese in un percorso diffuso dedicato all’arte presepiale. Il concorso invita cittadini, attività commerciali, associazioni e artisti a realizzare un manufatto che interpreti la tradizione del presepe attraverso qualsiasi forma d’arte. Le opere potranno essere esposte all’interno del proprio esercizio commerciale, negli spazi del centro storico o nel locale di via Roma (ex Tino), messo a disposizione degli espositori. Una modalità che negli anni ha contribuito a creare una sorta di museo a cielo aperto, con presepi distribuiti nelle vie del borgo e accessibili a residenti e visitatori per tutta la durata delle festività.

Guardando alle edizioni precedenti, emerge chiaramente come il concorso sia cresciuto costantemente sia in termini di partecipazione sia di qualità artistica. Nel 2022, ad esempio, in occasione della dodicesima edizione, furono moltissime le attività commerciali e i privati cittadini che esposero i propri presepi, permettendo alla giuria di valutare opere spesso molto diverse tra loro per stile, materiali e interpretazione del tema. In quell'anno, vennero premiati non solo i lavori più fedeli alla tradizione, ma anche quelli capaci di proporre soluzioni innovative o di integrare elementi del paesaggio locale.

Nel 2023 e nel 2024 la manifestazione vide invece un forte coinvolgimento delle associazioni del paese e degli stessi rioni, che presentarono allestimenti articolati e curati nei dettagli. Alcuni presepi diventarono particolarmente celebri, come quello realizzato da Carlo Papa, che propose figure modellate a mano in cartapesta.

Con questa quindicesima edizione, l’associazione Generatio90 punta a consolidare ulteriormente un percorso che ormai da anni rappresenta uno dei momenti più riconoscibili del Natale tolfetano. Il presepe, interpretato attraverso le sensibilità e le capacità creative dei partecipanti, continua a essere un elemento centrale della cultura locale, un linguaggio che unisce arte, memoria e spiritualità. Chiunque desideri partecipare può contattare gli organizzatori per ricevere informazioni e modalità di iscrizione. Anche quest’anno Tolfa si appresta a diventare un borgo illuminato non solo dalle luci natalizie, ma dal lavoro e dalla passione di chi, attraverso il presepe, racconta un pezzo della propria storia e della propria identità.

