TARQUINIA - Non poteva mancare l’intervento della Pro loco dopo la presa di posizione dei consiglieri d’opposizione Luigi Serafini, Federica Guiducci e Betsi Zacchei, sulla gestione della Fiera affidata all’associazione Pro Tarquinia.

«Ci troviamo costretti a intervenire sull’argomento Fiera al Lido a tutela dell’immagine della Pro loco Tarquinia, per evitare che passi un messaggio sbagliato e distorto. Non entriamo nel merito di scelte politiche perché non ci compete. Teniamo però a ribadire come tutti i soci dell’associazione lo scorso anno abbiano svolto con professionalità e dedizione l’impegno assegnato dall’amministrazione comunale. I numeri oggettivi e inconfutabili certificano l’ottima riuscita della fiera, edizione 2024». «Abbiamo messo nel tempo lo stesso impegno e la stessa professionalità per il DiVino Etrusco, per Sport’n’Roll, per Tra i Rami dell’Arte, per il Palio delle contrade, per il memorial “Spartaco Compagnucci”, per Halloween, per il Natale, per Degustazioni DiWine, per “Aria, Terra, Fuoco e acqua” e per tutte le manifestazioni alle quali abbiamo collaborato e per tutte le richieste delle varie amministrazioni che abbiamo sempre provveduto a soddisfare. Lo faremo anche per le ultime due manifestazioni in programma prima del rinnovo del consiglio della Pro loco Tarquinia: il 26esimo congresso degli Istruttori Bonsai e Suiseki (IBS) e il premio sportivo nazionale “Cavalli Alati - Sulle ali dello sport”».

«Sulla Fiera è necessaria un po’ di chiarezza. Quest’anno la nostra associazione a dicembre 2024 ha chiesto all’amministrazione comunale le intenzioni sulla fiera, perché per realizzare un evento di questa portata ci vuole organizzazione, programmazione e tempo. Non ricevendo risposta, il 4 febbraio abbiamo anche inviato una pec nella quale davamo la nostra disponibilità. A oggi neanche a quella una risposta ufficiale. Non abbiamo neanche avuto la proposta di organizzare un evento senza contributi comunali, che avremmo valutato con serietà. In merito ai costi, lo scorso anno si è svolto tutto nella massima trasparenza, tanto che l’amministrazione comunale, prima dell’inizio dell’evento, aveva a disposizione il quadro analitico degli incassi e pochi giorni dopo la chiusura dell’evento la rendicontazione dettagliata con entrate ed uscite. Ci auguriamo che anche quest’anno sia così. Per la Pro Loco Tarquinia, la fiera nel suo complesso unitamente al primo maggio, data non compresa nella manifestazione, ha avuto un costo che si è aggirato intorno ai 149mila euro. In questa cifra, oltre a tutti gli oneri previsti per la sicurezza, sono compresi sei concerti con relativo palco e service, l’allestimento della fiera e di un’arena con annessi spettacoli equestri, l’allestimento dell’area convegni, l’allestimento dell’area food, gli spettacoli pomeridiani e la pubblicità che è stata capillare su tutto il territorio nazionale. Abbiamo letto e sentito cifre di ogni genere. Anche qui bisogna ristabilire la realtà: il contributo netto del Comune verso la Pro Loco è stato di 28mila euro erogato il 17 luglio 2024. È stato creato un evento in linea con l’investimento intrapreso dal Comune e i dati e i numeri che non sono opinabili certificano la bontà delle scelte. Il rispetto delle normative e la massima attenzione alla sicurezza e all’accessibilità c’è sempre stata. Detto ciò, ci auguriamo un’ottima riuscita per l’edizione 2025 perché a beneficiarne sarà tutto il territorio. Ci auguriamo anche che la Pro Loco Tarquinia possa continuare a collaborare con tutti con professionalità e serietà, come ha sempre fatto».

