LADISPOLI – Il modus operandi è sempre lo stesso: introdursi nella piantagione di carciofi di notte e rubare più ortaggi possibili. I ladri agiscono con un coltello e tagliano anche le piante, provocando danni. così pure la beffa per gli agricoltori dei Monteroni che non ne possono davvero più. I soliti ignoti hanno preso di mira la famiglia Seri. Tre volte in una settimana qualcuno ha rubato i carciofi in questo terreno di via Monteroni. Complessivamente all’incirca 800 pezzi. «Ho installato delle fototrappole per cercare di capire chi possa essere – racconta Seri - non se ne può più, ogni giorno è una battaglia considerando pure la crisi che stiamo attraversando come settore. Non sono riuscito a quantificare il danno ma ci vorrà tempo prima che le piante possano ricrescere».

Seri ha presentato una denuncia nei giorni scorsi presso il commissariato di polizia di Ladispoli. Dal 12 al 14 aprile prossimo scatterà la 71° edizione della Sagra del Carciofo, di certo l’appuntamento più atteso dai ladispolani, una festa in grado di attirare sempre più visitatori non solo provenienti dalla regione. Mentre per il week end precedente è stata promossa “Aspettando la Sagra”.

