TOLFA - Molto apprezzato dagli ospiti della Rosendhal di Tolfa il progetto di lettura su "Il Piccolo Principe". Non si vede bene che con il cuore e ciò lo sanno i bambini, lo sa il Piccolo Principe e ora lo hanno capito bene i fantastici nonni ospiti della eccezionale struttura collinare.

E' stato davvero emozionante il percorso intrapreso dagli educatori con gli ospiti della struttura che si sono messi in gioco, incontro dopo incontro, tra risate, ricordi, riflessioni e commozione con la lettura integrale delle immortali pagine di Saint de Exupery. "I nonni della Rosendhal hanno compiuto un vero e proprio viaggio a ritroso, tra avidi, vanitosi, re e affaristi, che ha avuto come meta la Purezza, la Gentilezza, la Fanciullezza - spiegano dalla Rosendhal - incarnate nell'ingenuità disarmante e dolcissima di un principe piccolo, proveniente da un pianeta piccolo, ma dal cuore immenso, dai sentimenti forti, che si è lasciato addomesticare da tutti e che a tutti ha ricordato quanto è importante prendersi cura dell'unico Fiore che si cela dietro qualsiasi altro fiore; dell'unica Volpe che c'è dietro a una qualsiasi altra volpe e di tutto quello che esiste oltre l'apparenza, invisibile agli occhi, ma non al cuore".

