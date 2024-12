«Oggi celebriamo una ricorrenza speciale e dal grande valore affettivo: la Festa dei Nonni. Desidero dunque esprimere, a nome dell'intera amministrazione provinciale di Viterbo, un sentito ringraziamento a tutti i nonni che, con il loro amore incondizionato e la loro esperienza, rappresentano un pilastro insostituibile per le famiglie e per la nostra comunità». Così Alessandro Romoli in occasione della ricorrenza di ieri. «I nonni - aggiunge - sono più che semplici figure familiari. Sono veri e propri maestri di vita, custodi di storie, vite e tradizioni che ci legano a un passato ricco di valori immortali. Con il loro esempio, insegnano l'importanza del rispetto, della dedizione e della pazienza. Trasmettono ai più giovani quei principi che costituiscono la base di una società sana e solidale. Sono i depositari di un sapere che non si trova nei libri, ma si tramanda attraverso gesti, racconti e preziosi momenti condivisi. È grazie a loro se le nuove generazioni possono crescere con radici solide e uno sguardo rivolto al futuro. Ogni loro consiglio, ogni racconto vissuto, ogni sorriso è un dono prezioso che arricchisce la vita di chi ha la fortuna di averli accanto. Ma i nonni sono anche una risorsa indispensabile per la nostra società moderna: sostengono le famiglie, contribuiscono alla crescita e alla formazione dei nipoti, e spesso sono un punto di riferimento su cui poter contare nei momenti di difficoltà. Rappresentano un argine prezioso contro l’isolamento e un motore di coesione sociale, favorendo il dialogo tra generazioni e il rispetto reciproco».

«Oggi, in occasione della loro festa, rivolgo un pensiero speciale a tutti i nonni del nostro territorio, con un augurio sincero di serenità e salute. Che il loro esempio possa continuare a guidare e ispirare le nostre comunità, affinché il legame tra passato e futuro rimanga saldo, mantenendo vive quelle tradizioni e quei valori che rendono la nostra provincia un luogo ricco di umanità e solidarietà», conclude Romoli. Anche la sindaca Chiara Frontini è intervenuta con un messaggio di omaggio ai nonni. «Oggi, 2 ottobre, celebriamo una giornata speciale dedicata ai nostri nonni, figure essenziali della nostra comunità. La festa dei nonni è un momento per ringraziare coloro che ogni giorno trasmettono saggezza, amore e valori. Fonte di amore incondizionato e patrimonio di tradizioni, legami, storie di vita vissuta, i nonni rappresentano un tesoro inestimabile di esperienze e ricordi, da apprezzare ancora di più in questa vita ormai per tutti troppo frenetica e piena di impegni. Tutti noi, a vario titolo, abbiamo il dovere di proteggere i nostri nonni. Proteggerli anche con azioni concrete, come ad esempio a livello istituzionale stiamo facendo con la campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani. Un progetto che per il secondo anno consecutivo il Comune sta portando avanti attraverso l'assessorato alle Politiche sociali e la Polizia locale, insieme alla Prefettura di Viterbo, grazie ai fondi stanziati dal Ministero dell’Interno, con il supporto delle forze dell’ordine, Avire – Sportello per l’accoglienza, l’ascolto e l’orientamento delle persone vittime di reato – e in sinergia con Anap Confartigianato Viterbo. È importante il loro coinvolgimento nelle attività sociali, il loro contatto con i giovani. A questo proposito penso alle iniziative realizzate nell'ambito del progetto intergenerazionale Nonni e nipoti insieme ad altre importanti realtà del territorio. Davvero tutti noi dobbiamo qualcosa a una generazione solo anagraficamente distante dai giovani di oggi», conclude Frontini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA