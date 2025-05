CERVETERI – I registi di “Palmese” ospiti al Cinema Moderno. Marco e Antonio Manetti, i “Manetti Bros”, sabato 3 maggio arriveranno alle 21.30 per incontrare il pubblico prima della proiezione del loro ultimo film prodotto per Rai Cinema con Rocco Papaleo, Claudia Gerini, Max Mazzotta e Massimiliano Bruno. In bacheca annoverano un David di Donatello, un Nastro d'argento e un Ciak d'oro, film di successo al botteghino, come la trilogia di “Diabolik”, “Ammore e malavita”, “Song'e Napule” e serie tv di altrettanto successo, su tutti “L'Ispettore Coliandro” e “Rex”. L’opera cinematografica rientra nella regolare programmazione del Moderno di Cerveteri, pertanto è previsto il pagamento del biglietto di ingresso. «Una nuova grande serata di cinema – commenta l’assessore alla Cultura, Francesca Cennerilli - con degli ospiti straordinari, degli innovatori della cinematografia italiana, registi di tanti film e serie tv di successo come i Manetti Bros. Mario Giuffrida e Isabella Della Longa con amore e passione gestiscono il Moderno di Cerveteri, l’unica sala cinematografica nel raggio di 30 chilometri, un punto di riferimento importante per il litorale. Non posso che esprimere il mio apprezzamento e la mia stima nei loro confronti. Ringrazio il consigliere metropolitano Alessio Pascucci per la collaborazione e l’impegno nell’organizzazione».

