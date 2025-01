SANTA MARINELLA - Sono in via di ultimazione i lavori del Palazzetto dello Sport, che saranno consegnati alla città in primavera. Ieri, il sindaco Pietro Tidei, accompagnato dall'assessora allo Sport Marina Ferullo e dal presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella, ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere del Pala De Angelis, dove sono in corso i lavori di ristrutturazione, finanziati dal fondo Pnrr per oltre un milione di euro. Durante la visita, il sindaco ha constatato di persona che i lavori stanno proseguendo a ritmo serrato, nel pieno rispetto del crono programma. «Sono soddisfatto dell’andamento dei lavori e del risultato che stiamo raggiungendo con questa grande opera - ha commentato Tidei - consegneremo alla città un palazzetto sportivo nuovo e moderno, capace di ospitare manifestazioni sportive di interesse nazionale ed internazionale”. Durante il sopralluogo, gli amministratori hanno potuto verificare il completamento di gran parte degli interventi. Una riqualificazione che ha interessato l’intero palazzetto. A giorni è prevista la posa del parquet per la pavimentazione dell’area di gioco. Sono terminati gli spogliatoi, completi di docce, l’impiantistica della struttura ed è in via di conclusione anche la parte esterna della struttura. Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore Ferullo, che ha seguito gli interventi. “Vedere i progressi raggiunti durante la ristrutturazione è stato emozionante - ha detto la Ferullo - adesso manca veramente poco e finalmente la città e tutto il mondo sportivo cittadino potrà godere di un impianto moderno e polifunzionale. La città dello sport non è uno slogan, ma una realtà”. “L’area di Via delle Colonie – ha concluso il sindaco - con il Pala De Angelis, il campo di calcio Ivano Fronti, il campo di rugby, la prima piscina coperta comunale e gli altri spazi destinati allo sport, daranno nuovo impulso a Santa Marinella, facendone una città dalla grande vocazione sportiva”.