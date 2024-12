CERVETERI - Ancora atti vandalici al Bosco di Valcanneto. Nel mirino degli incivili sono finiti di nuovo i cartelli del "Sentiero dei diritti" realizzati da bambini e insegnanti dell'istituto comprensivo Don Milani. «I cartelli avevano come tema proprio il rispetto e i diritti di tutti - ha evidenziato il presidente di Scuolambiente, Maria Beatrice Cantieri che ha denunciato il vile gesto - Questa proposta aveva avuto l'accoglimento e il patrocinio oltre che della Regione Lazio anche dell'Unicef comitato di Roma che aveva presenziato, insieme all'amministrazione di Cerveteri, all'inaugurazione e aveva molto apprezzato l'iniziativa. Ci sembra non solo un atto di vera inciviltà ma anche un segnale molto negativo per lo scarso rispetto verso quei diritti che i bambini volevano affermare con il loro impegno».

IL PRECEDENTE

Già a giugno il raid aveva colpito proprio le stesse strutture. Pali e cartelli posizionati lungo l'area verde della frazione etrusca, a pochi giorni dalla sua inaugurazione. Tanto che i volontari e semplici cittadini, si erano rimboccati le maniche per rimediare. In quell'occasione erano addirittura spariti alcuni dei lavori realizzati dai bambini, con l'intera comunità (dai promotori dell'iniziativa, all'amministrazione comunale) che avevano fortemente condannato il gesto. «Rivolgiamo un appello a tutta la comunità affinché si mobiliti per proteggere e rispettare il nostro territorio e i progetti che, con tanto impegno e dedizione, cercano di educare le nuove generazioni al rispetto della natura e dei diritti umani», aveva detto l'assessore all'Ambiente Francesca Appetiti.

