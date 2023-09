CERVETERI – Ancora un tentativo di furto in una villetta di via Gricciano. Non c’è pace per i residenti cerveterani, soprattutto per quelli che abitano in questa strada presi di mira da malviventi senza scrupoli che provano ad intrufolarsi nelle abitazione, specialmente quando i rispettivi proprietari non ci sono. L’ultimo raid segnalato nella stessa zona ma il suono dell’antifurto e l’arrivo di una pattuglia dei carabinieri della stazione locale di via Pertini hanno messo in fuga i furfanti che si sono dileguati nell’oscurità. I cittadini continuano a chiedere maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine e poi anche gli impianti di videosorveglianza comunali per poter prevenire il fenomeno dei furti.

