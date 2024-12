LADISPOLI - Si sono introdotti nei suoi appezzamenti di terra e hanno fatto razzia di carciofi. È ancora allarme furti ai Monteroni. Vittime designate: gli agricoltori. Sono all’incirca 400 i carciofi portati via dai balordi. A questi se ne aggiungono altri di dimensioni più ridotte. Un danno enorme per Roberto Seri, il proprietario che ha già sporto denuncia al commissariato di via Vilnius. «Purtroppo non è la prima volta che accade», racconta affronta l’agricoltore. «L’anno scorso siamo arrivati al furto di 2mila carciofi per 3mila euro di danni». Le piante si trovavano all’interno dell’azienda. Quindi i malviventi si sarebbero introdotti all’interno per fare razzìa. Le conseguenze di questi furti non riguardano solo il danno economico diretto per gli agricoltori, che vedono vanificato il frutto del loro duro lavoro, ma si riflettono anche sull'intera comunità locale. Con la perdita di attrezzature fondamentali per la lavorazione dei terreni e la sottrazione dei prodotti agricoli, si compromette la sostenibilità stessa dell'attività agricola in queste zone. Dal Commissariato di via Vilnius, come sempre, piena disponibilità al passaggio delle volanti nelle ore più sensibili, ma si esortano i cittadini e imprenditori agricoli a denunciare anche i minimi episodi in modo da avere un quadro completo della situazione.

