Si è svolto ieri, presso la sede del Cnel, il primo incontro ufficiale del “Forum delle Forze Economiche e Sociali Giovanili”, un’iniziativa di grande rilievo voluta dal Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro per promuovere un coinvolgimento più attivo e strutturato delle nuove generazioni nei processi decisionali. A rappresentare il Modavi – Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano – è stato il presidente del Modavi Giovani e stili di vita sani, Simone Ubertazzo, selezionato tra i 33 giovani delegati chiamati a far parte di questo nuovo organismo consultivo.

Il Forum nasce nell’ambito della “Strategia Giovani”, strumento attraverso il quale il Cnel intende dare seguito all’impegno di valorizzare la voce dei giovani, riconoscendone il ruolo centrale nel delineare le politiche economiche, sociali ed europee del Paese. Con la costituzione del Forum, il Cnel diventa il primo tra i suoi omologhi europei a dotarsi di un gruppo giovani ufficiale, segnando un importante passo in avanti in termini di inclusione generazionale e partecipazione civica. I 33 delegati selezionati verranno ora suddivisi nelle tre Commissioni permanenti del Cnel: Commissione Politiche Economiche; Commissione Politiche Sociali, Commissione Politiche Europee. «Essere parte di questo Forum rappresenta un’opportunità preziosa per portare il punto di vista dei giovani e del mondo del volontariato nei luoghi in cui si delineano le scelte strategiche per il futuro del Paese», ha dichiarato Ubertazzo. aÈ un segnale importante che il CNEL abbia deciso di aprire uno spazio di ascolto e confronto per le nuove generazioni». Il Modavi esprime grande soddisfazione per questa partecipazione, convinto che solo attraverso il dialogo intergenerazionale e la costruzione di percorsi condivisi sia possibile affrontare con efficacia le sfide del presente e costruire una società più equa e sostenibile.

