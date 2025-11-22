«In consiglio comunale arriverà la proposta di inserimento di tutti i facchini nell’albo d’oro cittadino». Lo ha annunciato la sindaca Frontini durante il pranzo sociale del Sodalizio che si è tenuto ieri al ristorante Poggio della guardia. Oltre 300 gli invitati che hanno partecipato al tradizionale appuntamento nel corso del quale non è mancato il riferimento all’ultimo trasporto della Macchina di Santa Rosa. «Un trasporto - lo ha definito il presidente del Sodalizio, Massimo Mecarini - destinato a rimanere nella storia». La sera del 3 settembre, infatti, l’evento si è svolto in un contesto carico di tensione per la scoperta, poche ore prima del trasporto, in un b&b a ridosso del santuario di Santa Rosa, una cellula turca di trafficanti d’armi. Un fatto che ha portato alla decisione di avviare il trasporto a luci accese. Una situazione gestita con sangue freddo dai facchini. Da qui la decisione annunciata dalla sindaca. Al pranzo erano presenti, tra gli altri, il prefetto Sergio Pomponio, la vicepresidente del parlamento europeo Antonella Sberna, il presidente della Provincia Alessandro Romoli, il vicepresidente del consiglio regionale Enrico Panunzi, il consigliere Daniele Sabatini, il direttore Asl Egisto Bianconi e la rettrice Unitus Tiziana Laureti.