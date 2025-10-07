LADISPOLI – I vecchi container per indumenti usati sono diventati una pattumiera. Un fenomeno sempre più diffuso in città in qualsiasi struttura mobile posizionata in ogni quartiere. Gli incivili se ne infischiano nonostante siano i cassoni, e gettano a terra di tutto pensando che poi comunque qualcuno passerà a rimuovere scarpe, maglioni, giubbotti, in alcuni casi persino sacchi della spazzatura. Una “moda” che sta facendo infuriare i volontari delle guardie ecozoofile di Farembiente Ladispoli che corrono da una parte all’altra di Ladispoli. «Ancora questa criticità – scrivono sul proprio gruppo Facebook con tanto di video allegato -, gli uffici comunali competenti, su nostra tempestiva segnalazione, aveva fatto rimuovere l'immondizia rinvenuta l'altro ieri sera. Non solo qui ma anche su altri siti segnalati. Eppure in via Castellammare adesso c'è anche chi butta libri, enciclopedie vecchie e rifiuti di vario genere. È una spesa in più per la comunità». Analogo scenario in via Palo Laziale nella zona Faro e di fronte a via Settevene Palo nel parcheggio riservato ai pendolari della stazione ferroviaria. Gli scarti finiscono anche in mezzo alla strada e spesso gli automobilisti sono costretti ad effettuare degli slalom. «Ci sono puntualmente due tizi – segnala una residente - , generalmente un uomo e una donna, che aprono le buste e sparpagliano tutto talvolta prendendo ciò che più gli aggrada». Molte persone invece se ne approfittano per sbarazzarsi persino di materiali ingombranti. Gli abitanti invocano più controlli. «Grazie alla inciviltà di alcuni dei nostri concittadini – commenta un residente – viviamo questa situazione. Il Comune dovrebbe installare le fototrappole o quando meno piazzare le telecamere sui container. A questo punto i container andrebbero tolti definitivamente?». Segnalazioni che vengono puntualmente inoltrate a palazzo Falcone che però sul tema dei rifiuti ha concretizzato il progetto delle isole mobili compiuterizzate con tanto di card e con impianti di videosorveglianza.

