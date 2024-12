CERVETERI – Non è andata come ci si aspettava. L’incontro tra Elena Gubetti e i civici dissidenti che potrebbero far cadere la Giunta da un momento all’altro non è avvenuto. Non per colpa del sindaco, che ha cercato di muoversi in prima persona per accelerare questo vertice tra le parti fissato per venerdì sera al Granarone. Sarebbero stati proprio alcuni membri dei civici a rinviare l’appuntamento sostenendo di non aver avuto il tempo necessario per potersi organizzare. La situazione è sempre più complicata e ogni azione in questa fase può essere interpretata in un modo o nell’altro. Governo Civico e Cerveteri Democratica viaggiano su questa alleanza parallela avendo messo in netta minoranza, e quindi sotto scacco, la maggioranza di Gubetti che può contare almeno sull’appoggio del Partito democratico. Ma 7 consiglieri sono troppo pochi per poter governare e questo lo sa anche il primo cittadino che finora comunque non ha gettato la spugna giocandosi la carta del summit. Ora si parla di una nuova data la prossima settimana a ridosso del consiglio comunale del 6 giugno. A proposito, tra i temi all’ordine del giorno le variazioni di bilancio che potrebbero minare la stabilità, rispetto alla rendicontazione approvata nella precedente massima assise cittadina. Poi il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, l’interrogazione sul campo sportivo Mataloni, e altre interrogazioni sul servizio di igiene urbana, sulla viabilità e sul servizio idrico. I cittadini chiedono trasparenza e invocano decisioni rapide per il bene della città. La Giunta è a metà servizio dopo le dimissioni di Francesca Badini e Matteo Luchetti, rispettivamente a Servizi sociali e Lavori pubblici, non proprio due settori di ultimo ordine. Alessandro Gazzella, Claudio Nucci, Maria Antonietta Pilu, Anna Mastrandrea, Adele Prosperi di Governo Civico e Carmelo Travaglia, Antonella Di Cola e Angelo Galli di Cerveteri Democratica potrebbero decidere le sorti di questa amministrazione comunale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA