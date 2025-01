LADISPOLI – Nuovi avvistamenti di cinghiali, dopo il Miami è la volta del quartiere Caere Vetus. Adulti e piccolini hanno preso possesso dei giardini pubblici di via Nazario Sauro, a pochi metri dalla succursale del liceo Sandro Pertini. «L’altra sera – testimonia una residente – mi hanno rovesciato i contenitori della differenziata forse perché erano a caccia di rifiuti o avanzi di cibo. Siamo ostaggio di questi animali che si stanno sempre più riproducendo senza freni». Un automobilista ne ha filmati sei mentre correvano all’impazzata nel parco. Un’altra famiglia con quattro cuccioli invece si sono stanziati lungo le sponde del fiume Vaccina nel rione Miami. L’allarme si diffonde rapidamente sui social con decine e decine di segnalazioni sui vari gruppi Facebook di cittadini che non sanno più come gestire questo fenomeno che preoccupa specialmente chi porta a passeggio i cani durante la sera.

Una trentina di ungulati invece si è stanziato nel tratto di Torre Flavia, sito naturalistico che attraversa i comuni di Ladispoli e Cerveteri. Ne erano rimasti a malapena dieci dopo l’estate, ora sono tre volte di più a sentire il responsabile della palude per conto di Città Metropolitana. «Per un certo periodo erano diminuiti – racconta Corrado Battisti – o perché trasferitisi altrove, o magari per mano di qualche bracconiere. A distanza di mesi la situazione è come prima: ne abbiamo censiti una trentina in questo periodo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA