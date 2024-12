CIVITAVECCHIA – Biscottino civitavecchiese protagonista indiscusso ieri in una Cittadella della Musica sold out. Si è chiusa infatti nel migliore dei modi la terza Festa del Biscottino Natalizio civitavecchiese organizzata dall’associazione Mad Music Love e dal comitato Antichi Sapori che, non senza difficoltà considerata la qualità dei dolci proposti, hanno premiato i migliori biscottini, tradizionale e con ricetta innovativa.

Per il contest che premiava la tradizione, primo posto a Massimiliano Romitelli, seguito da Graziella Ammirabile e Patrizia Befani. Menzione speciale per Marzia Aguzzetti (ricetta tradizionale), Alessandra e Roberta Restante (sapore, aromi e profumi), Lucilla e Vincenza Midio (cottura), Sara Spinelli (qualità degli ingredienti) e Gabriella Gentile (aspetto esteriore).

Miglior ricetta innovativa quella di Patrizia Manunza che conteneva tra gli ingredienti anche ceci e baccalà, seguita da Laura Pepi e Chiara De Fazi. Anche in questo caso menzioni speciali per Beatrice Gasbarri e Beatrice Cecchetti (originalità), Benedetta Franzese (sapore, aroma e profumo), Simona Onori (fantasia ingredienti) e Laura Grioli e Stefania Filogonio (aspetto). Riconoscimento anche per i ragazzi dell’associazione Il Timone che si sono messi alla prova con un ottimo risultato.

La cerimonia di premiazione è stata preceduta dalla presentazione ufficiale del marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) e del disciplinare che regolerà l’adesione al progetto: il biscottino di Natale è il primo prodotto a marchio Deco.

La serata si è chiusa a piazza Calamatta con una tombolata per tutti: il ricavato è stato devoluto alla Croce Rossa.

