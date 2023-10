LADISPOLI – «Ci stiamo divertendo e soprattutto proseguiamo il nostro viaggio». Euforico, e non potrebbe essere diversamente, Daniele Ingrassia, il coreografo della spedizione ladispolana che sta rappresentando l’Italia ai mondiali di hip-hop che si stanno disputando a Obidos, in Portogallo. Ragazzi e ragazze hanno superato il girone eliminatorio accedendo alle semifinali della competizione. In rampa di lancio gli “Humanity Crew” nella categoria Pro ma anche i piccoli “Good Kids”. Fari puntati anche sul duo “Human Boyz” composto da Yeison Giannino e Riccardo Pacor, ballerini che singolarmente avevano confermato di essere la coppia più forte d’Italia. In Portogallo anche Civitavecchia con i “Tre crew” della palestra Sweet Faces di Antonio Jose Carrasco ed Emanuela Cecconello.

