CERVETERI – Il fascino del centro storico di Cerveteri torna protagonista sul piccolo schermo. Tra piazza Risorgimento e i vicoli antichi, in questi giorni si stanno girando le riprese della seconda stagione di “Hanno ucciso l’uomo ragno”, la fortunata serie Sky prodotta da Groenlandia che racconta la storia degli 883. Dopo il successo della prima stagione, la produzione ha scelto ancora una volta la città etrusca come location, confermandone l’attrattiva per il mondo del cinema e della televisione. A esprimere entusiasmo è stata la sindaca Elena Gubetti, che ha seguito da vicino l’arrivo della troupe: «Che emozione vedere ancora una volta Cerveteri scelta come set di una produzione così importante! È motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità. Quando la serie andrà in onda sarà bello riconoscere le nostre piazze e i nostri scorci più familiari».

La prima stagione ha conquistato oltre due milioni di spettatori medi su Sky, vincendo due Nastri d’Argento e ben quattro premi all’Italian Global Series Festival. Risultati che hanno spinto la produzione a tornare tra le atmosfere suggestive della città etrusca. «La nuova stagione – ha aggiunto la sindaca – promette di emozionarci ancora, e siamo felici che un pezzo di questa storia venga raccontato qui a Cerveteri. Auguriamo un grande in bocca al lupo al cast e alla produzione, sperando che continuino a scegliere la nostra città anche in futuro». Non sono mancati i ringraziamenti a quanti hanno reso possibile l’organizzazione: «Un grazie sincero – ha concluso Gubetti – all’Ufficio Cultura, al funzionario Fabrizio Sale, ai dirigenti comunali, alla Polizia Locale e alla Multiservizi Caerite. Grazie al loro impegno Cerveteri si conferma un palcoscenico d’eccellenza, capace di accogliere grandi produzioni e portare il nome della città a livello nazionale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA