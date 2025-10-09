CIVITAVECCHIA – Si sono finti militari della Guardia di finanza, si sono presentati a casa di una donna in zona San Liborio e affermando di essere impegnati in un importante servizio di controllo del territorio, hanno chiesto un’offerta economica.

È accaduto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, quando è stato lanciato l’allarme al 112.

Un uomo molto giovane, in abiti civili, ha provato a convincere la malcapitata a consegnargli del denaro, ma non ha ottenuto nulla.

Fortunatamente una volta raggiunta l’abitazione, il malvivente non è riuscito ad andare oltre il cancello e si è dovuto accontentare del benservito che gli ha dato la proprietaria di casa, che ha subito chiamato la Polizia.

Il giovane si è allontanato e ha raggiunto un’auto bianca con tanto di lampeggiate giallo e scritte “Guardia di finanza” sulla fiancata del veicolo che in pochi secondi ha lasciato la zona di San Liborio.

Gli agenti del commissariato, intervenuti sul posto, hanno raccolte la testimonianza della donna e hanno avviato una indagine.

La raccomandazione è sempre la stessa: mai aprire la porta di casa a degli sconosciuti, neppure quando affermano di appartenere alle forze dell’ordine e in caso di dubbi chiamare il 112.