Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Compagnia carabinieri di Ronciglione in vista delle prossime festività, i militari delle Stazioni di Sutri, Oriolo Romano, Caprarola, Carbognano e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ronciglione, hanno eseguito i controlli su 60 veicoli e 93 persone contestando diverse infrazioni al codice della strada e segnalando alla Prefettura di Viterbo otto persone per possesso di sostanza stupefacente per uso personale. Sono state trovate, infatti, in possesso di cocaina e hashish che sono stati sequestrati.

Nel corso dei controlli, inoltre, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno ritirato la patente di guida e denunciato alla procura della Repubblica di Viterbo un automobilista.

L’uomo, coinvolto in un incidente stradale, è risultato positivo al test per uso sostanze stupefacenti.

Questo stato di alterazione ha determinato la sua condotta anomala che ha causato il sinistro stradale.