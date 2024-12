CAPRAROLA - «L’amministrazione esprime profondo riconoscimento al luogotenente Giancarlo Pelliccia in occasione del pensionamento». Così, in una nota, il Comune. «In 15 anni di dedizione e professionalità, il luogotenente Pelliccia, con il suo costante impegno, ha contribuito in modo significativo alla crescita e alla sicurezza della nostra comunità – dichiara il sindaco Angelo Borgna – Con un servizio di qualità, ha fornito un supporto essenziale per mantenere un ambiente sicuro e protetto per i nostri concittadini».

Il Comune di Caprarola «riconosce il valore del lavoro svolto dal luogotenente Pelliccia e desidera esprimere la più sincera gratitudine per il suo impegno instancabile e la sua dedizione al benessere della comunità locale. Ringraziamo l’amico Giancarlo per il suo straordinario servizio e gli auguriamo il meglio per il suo futuro», conclude la nota del Comune. Parole di stima anche dal Comando provinciale dei carabinieri di Viterbo per il collega. «Ultimo giorno di servizio per il comandante della stazione carabinieri di Caprarola, luogotenente Giancarlo Pelliccia, che si congeda al compimento dei 60 anni», hanno precisato.

Dal 2009 a Caprarola, il luogotenente Pelliccia nel 1986 si è arruolato ed è entrato nella famiglia dell’Arma, frequentando la Scuola Allievi Carabinieri di Chieti, per essere poi destinato alla stazione di Catania Piazza Verga.

Nel 1989 il passaggio importante nella Scuola Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri e, al termine del corso di formazione, nei prestigiosi comandi di Velletri e Firenze; nominato vice brigadiere, viene trasferito alla legione Carabinieri di Cagliari, dapprima presso la stazione di Castiadas, in seguito all’Aliquota Radiomobile della compagnia di Carbonia e, infine, alla stazione di Ulassai come comandante.

Dal 1999 al 2009 è stato il comandante della stazione di Carbognano, quindi sino ad oggi di quella di Caprarola: in tali incarichi ha svolto e rilevanti attività investigative, sviluppando uno stretto rapporto di conoscenza diretta e reciproca con i cittadini, per i quali ha rappresentato un punto di riferimento sociale e professionale. Oltre alle prestigiose decorazioni della Medaglia Mauriziana al Merito di dieci lustri di carriera militare e della medaglia d’oro al Merito di Lungo Comando, nel 2002 ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

«Dopo 38 anni di onorato servizio, di cui ben 25 trascorsi al comando di due stazioni carabinieri della provincia di Viterbo, il luogotenente Giancarlo Pelliccia lascia quindi il servizio attivo, dopo aver dedicato un quarto di secolo alla sicurezza dei cittadini della Tuscia, rivestendo un importante ruolo di responsabilità e comando. A lui vanno gli auguri di tutti i colleghi del Comando Provinciale di Viterbo», concludono dal Comando provinciale.

