LADISPOLI – Problemi questa mattina sulla linea tra Maccarese e Roma San Pietro. Da oltre un’ora la linea ferroviaria sta subendo forti rallentamenti per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione. Enormi disagi sulla fl5 naturalmente per tutti i pendolari di Civitavecchia, Cerveteri e Ladispoli. La circolazione non è sospesa ma si viaggia a bassa velocità almeno fino a Roma Aurelia (segue)