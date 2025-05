CIVITA CASTELLANA - Guasto sul sistema di clorazione, batteri e fluoruri nell’acqua a uso umano fuori dalla norma: il sindaco emette ordinanza di non potabilità di tutto il territorio comunale. Ieri mattina il sindaco Luca Giampieri ha emesso un’ordinanza di non potabilità dell’acqua a uso umano su tutto il territorio comunale, che resterà in vigore sino a nuove disposizioni da parte della Asl e nelle more della esecuzione di nuovi accertamenti analitici da parte di Arpa Lazio. L’acqua potrà, quindi, essere utilizzata esclusivamente previa preliminare bollitura (per almeno 10-15 minuti) per la preparazione ed il lavaggio di alimenti. «Un provvedimento che si è reso necessario a seguito della comunicazione della Asl, in relazione ai controlli effettuati da Arpa Lazio, per il superamento dei livelli batteriologici e di fluoruri, dovuti secondo Talete ad un guasto nel sistema di clorazione – spiega il primo cittadino -. Sarà premura del Comune dare immediata comunicazione della revoca dell’ordinanza una volta che i valori rientreranno nella norma, a seguito dell’intervento del gestore della rete di approvvigionamento idrico».

