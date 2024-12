LADISPOLI - Aperte le iscrizioni al nuovo corso per aspiranti Guardie ecozoofile volontarie di Fareambiente. Il corso è completamente gratuito (l'unico costo è relativo all'iscrizione che va effettuata all'associazione) Per poter aderire basta essere cittadino italiano, non avere carichi pendenti, essere maggiorenni. Basterà semplicemente compilare i moduli forniti dall'associazione e avere i documenti in regola. Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni basta mandare un messaggio whatsapp o inviare una mail all'indirizzo ladispolifareambiente@gmail.com.

