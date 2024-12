MONTALTO DI CASTRO - «Puntuale come ogni anno arriva l’articolo che “denuncia” la non attivazione della guardia medica turistica a Montalto di Castro e puntualmente come ogni anno ci ritroviamo a dover smentire l’inesattezza dell’informazione».

Lo dichiara la sindaca Emanuela Socciarelli in risposta a quanto denunciato da Daniela Scatolini sul nostro giornale. «Il Comune di Montalto di Castro ogni anno, nel mese di febbraio fa richiesta al “Dipartimento per il governo dell’offerta e le cure primarie” della Asl di Viterbo, l’attivazione del servizio Guardia medica turistica per la stagione estiva. La Asl in base alle richieste dei territori interessati, pubblica un avviso per acquisire le disponibilità dei medici, e quest’anno è stato pubblicato il 14/06/2024 con scadenza 24/06/2024.

Al fine di assicurare una copertura del servizio di almeno 5 giorni a settimana, il Comune, per il secondo anno, mette a disposizione un alloggio ai medici che possono così garantire la continuità del servizio».

«Il servizio, come comunicato dalla Asl a seguito delle nostre garanzie - aggiunge la sindaca Socciarelli - inizierà il 1 luglio. Ricordo che la gestione delle prestazioni ambulatoriali è programmata sul territorio dalla Asl e che l’amministrazione si impegna ogni giorno, nel perimetro delle proprie competenze, per garantire ai cittadini e ai turisti l’assistenza necessaria. Spero sia chiaro una volta per tutte - conclude il Sindaco - quali siano i confini tra Comune e Asl».

©RIPRODUZIONE RISERVATA