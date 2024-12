MONTALTO - Insieme per Montalto di Castro e Pescia Romana parla di “Errore di comunicazione turistica a Montalto di Castro”. «Un recente episodio ha sollevato preoccupazioni riguardo alla gestione della promozione territoriale del comune di Montalto di Castro - spiegano Sergio Caci e Giovanni Corona - Il profilo Instagram Visit_MontaltoDiCastro, presumibilmente associato all’assessorato al turismo, cultura e tempo libero, ha pubblicato un invito a visitare Pescia Romana, frazione del comune. Tuttavia, l’immagine utilizzata nel post raffigurava erroneamente Pescia, comune in provincia di Pistoia. Questo errore ha suscitato reazioni perplesse e ironiche, mettendo in dubbio l’accuratezza e la professionalità della gestione della pagina. Se il profilo Instagram fosse effettivamente gestito dall’assessorato, l’errore non sarebbe soltanto una svista, ma un segnale di disattenzione che potrebbe riflettersi negativamente sull’immagine del comune. Pertanto, sarebbe importante sapere se chi gestisce la pagina riceve un compenso per questo ruolo e, in tal caso, garantire che possieda le competenze necessarie per evitare tali imprecisioni. Per aiutare a chiarire la confusione, forniamo delle fotografie corrette di Pescia Romana, così che i futuri visitatori non siano tratti in inganno. Ricordiamo ai turisti che Pescia Romana è nel Lazio e si affaccia sul mare, differente dalla più nota Pescia in Toscana, famosa per il parco di Pinocchio nella frazione di Collodi. In conclusione, se il profilo Instagram non fosse ufficialmente gestito dal comune, suggeriamo una segnalazione per evitare ulteriori disinformazioni. Rimaniamo in attesa di un chiarimento».