FIUMICINO - La tredicesima edizione del concorso “Scrittori di Classe”, riservato agli studenti delle scuole medie del territorio, ha visto un’entusiasta partecipazione culminata nella cerimonia di premiazione tenutasi presso la Casa della Partecipazione a Maccarese. L’assessore alla Cultura, Federica Poggio, ha consegnato i premi ai 21 vincitori: 20 per i loro componimenti e 1 per il disegno della copertina del libro.

La sala era gremita di giovani, professori e parenti, tutti riuniti per celebrare il talento dei partecipanti. Il concorso è stato promosso e organizzato dalla Biblioteca Gino Pallotta di Fregene con il sostegno del Comune di Fiumicino, e la partecipazione delle Scuole medie del territorio, dimostrando l’impegno della comunità nel promuovere la cultura e l’arte tra i giovani.

I vincitori dei componimenti sono: Gaia Boldrini, Eleonora Cocozza, Luca Cretto, Stefano De Palo, Luce Doganieri, Azzurra Dottori, Diego Rinaldo Galileo, Domitilla Hentzel, Aurora Lera, Olivia Lo Sardo, Martina Napoleoni, Fabrizio Nardi, Alessandro Padovani, Gabriel Pascariu, Giulio Pavinato, Marta Pedone, Rachele Pesciaroli, Evelyn Sewera, Sara Stiuca e Rebecca Taddei. Alizee Basile Sangermano è stata premiata per il miglior disegno della copertina.

Il premio principale del concorso consiste nella pubblicazione dei venti migliori elaborati in un libro, un riconoscimento tangibile del talento degli studenti. Questa pubblicazione rappresenta un’esperienza che rimarrà con loro per tutta la vita, incoraggiandoli a proseguire nella loro passione per la scrittura e il disegno.

I temi affrontati nel concorso riflettono le sfide e le opportunità della società contemporanea. Gli studenti hanno esplorato il concetto di “guida e responsabilità civica” immaginandosi sindaci per un giorno, analizzato il ruolo dei social network nella loro vita quotidiana e trattato una vasta gamma di argomenti, dall’avventura all’amore, dall’immaginazione alla valorizzazione del territorio.

Questo concorso ha fornito loro una piattaforma per analizzare e comprendere le complessità del mondo moderno, stimolandoli a riflettere su tematiche rilevanti per le loro vite e per la società nel suo complesso.

L’evento ha evidenziato l’importanza di iniziative come “Scrittori di Classe” nel promuovere l’educazione, la creatività e il senso di comunità tra i giovani, sottolineando il valore della cultura come strumento di crescita personale e collettiva.