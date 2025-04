BOLSENA - “Esprimiamo grandissima soddisfazione per la visita del sottosegretario di Stato all’Ambiente e alla Transizione energetica, Claudio Barbaro, presso l’incubatoio ittico di Bolsena; e rivolgiamo un sentito ringraziamento al deputato Mauro Rotelli, che fin da subito ha accolto le istanze del territorio, facendosene portavoce sui tavoli istituzionali, fino ad arrivare al risultato di oggi: il ripopolamento del coregone”. A dichiararlo il coordinatore del Circolo locale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Catalini.

La visita del sottosegretario Barbaro, accompagnato dal deputato Rotelli, dalla vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna, e dai consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli, è stata accolta con entusiasmo da amministrazione, pescatori e cittadini. “La visita istituzionale di lunedì – prosegue Catalini – ha un grandissimo significato, perché dimostra sensibilità e attenzione da parte del Governo nei confronti dell’economia delle nostre comunità lacustri. Il coregone, oltre ad avere una valenza ambientale e culturale, rappresenta un pilastro dell’indotto economico del nostro territorio”, spiega.

Un passaggio decisivo per l’intervento di ripopolamento è stato l’ottenimento, da parte del ministero dell’Ambiente, di una deroga al divieto di immissione di specie non autoctone, permettendo così la prosecuzione di una tradizione fondamentale per l’equilibrio dell’ecosistema e per le attività dei pescatori. “Cogliamo l’occasione – concludono dal Circolo FdI – per ringraziare i consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli; il sindaco Andrea Di Sorte e il consigliere comunale Claudio Masi per la presenza; e il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Francesco Cozza, che si è adoperati concretamente per l’ottima riuscita dell’evento, contribuendo a rafforzare il legame tra istituzioni e territorio. Un segnale chiaro dell’impegno del partito nel promuovere azioni concrete a favore delle realtà locali”.