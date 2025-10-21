ALLUMIERE – Atmosfere misteriose, luci soffuse, risate di bambini e un pizzico di magia: è tutto pronto ad Allumiere per la grande “Festa di Halloween” per i bambini, organizzata dalla Pro Loco presso la Casa delle Arti, giovedì 31 ottobre a partire dalle ore 18.

Un evento che promette di trasformare la storica struttura del paese in un mondo incantato popolato da streghette, vampiri, fantasmini e piccoli mostri pronti a divertirsi in piena allegria. La festa, pensata per offrire ai più piccoli un momento di svago e creatività in totale sicurezza, si preannuncia come una delle iniziative più attese dell’autunno collinare.

Non mancheranno giochi a tema, dolcetti, musica, travestimenti e – naturalmente – il tradizionale concorso per la maschera più spaventosa, con un premio speciale per chi saprà interpretare meglio lo spirito di Halloween. Il costo simbolico d’ingresso, fissato a 5 euro, contribuirà a sostenere le numerose attività culturali e promozionali che la Pro Loco di Allumiere porta avanti durante tutto l’anno, confermando ancora una volta il suo impegno nel creare occasioni di aggregazione e di crescita per la comunità locale. Per una sera la Casa delle Arti diventerà un luogo incantato dove i bambini potranno muoversi tra ragnatele finte, zucche luminose e decorazioni spettrali, immergendosi in un’atmosfera fatta di fantasia, giochi di luce e simpatica paura.

I volontari della Pro Loco, con il consueto entusiasmo e una cura particolare per ogni dettaglio, stanno lavorando per allestire un ambiente accogliente e suggestivo, capace di stupire grandi e piccoli. «Vogliamo offrire ai bambini – spiegano gli organizzatori – un momento di gioia e spensieratezza, in cui poter giocare insieme e vivere il divertimento di Halloween in un contesto sicuro e familiare.

È anche un modo per far incontrare le famiglie, rafforzare il senso di comunità e condividere una serata diversa dal solito».

L’iniziativa si inserisce nel più ampio calendario autunnale promosso dalla Pro Loco di Allumiere, che continua a distinguersi per la capacità di unire tradizione, socialità e valorizzazione del territorio. Dopo il successo delle manifestazioni estive e dei recenti eventi culturali ospitati in paese, anche questa festa rappresenta un’occasione per confermare il legame profondo tra l’associazione e la cittadinanza.

Halloween, in questo contesto, diventa non solo una festa di travestimenti e dolcetti, ma anche un momento di incontro intergenerazionale, dove i più piccoli possono divertirsi e gli adulti riscoprire il piacere di condividere tempo, sorrisi e partecipazione attiva.

La “Festa dei Bambini di Halloween” alla Casa delle Arti si preannuncia dunque come un appuntamento imperdibile, un modo allegro e originale per vivere la notte più “spettrale” dell’anno senza dimenticare il valore del ritrovarsi insieme.

Tra brividi di divertimento, dolci a volontà e tanta fantasia, Allumiere si prepara a regalare ai suoi piccoli abitanti un’esperienza indimenticabile.

E quando, a fine evento, le luci si spegneranno e le risate si affievoliranno tra le mura della Casa delle Arti, resterà la consapevolezza di aver vissuto ancora una volta una festa che unisce, diverte e fa comunità: quella vera, fatta di volti, voci e cuore.

©RIPRODUZIONE RISERVATA