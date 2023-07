CAPRAROLA – Si terrà venerdì 21 luglio prossimo, nella splendida cornice delle Scuderie di Palazzo Farnese a Caprarola – la presentazione dei risultati delle analisi della Goletta Verde di Legambiente nei laghi della provincia di Viterbo.

Scarichi non depurati e inquinanti, incuria e inquinamento da microplastiche, cementificazione e captazione delle acque sono, ancora una volta, i temi al centro di Goletta dei Laghi, che da 18 anni monitora lo stato di salute dei bacini lacustri italiani e ne denuncia le criticità, promuovendo al contempo esempi virtuosi di gestione e sostenibilità. Da diversi anni, la campagna di Legambiente è anche l’occasione per tornare sul tema delle microplastiche attraverso il progetto Life Blue Lakes che ha l’obiettivo di prevenire e ridurre l’inquinamento da microplastiche nei laghi, coinvolgendo partner scientifici, associazioni, autorità competenti e istituzioni. Tra le azioni di progetto ci sono la promozione del Manifesto dei laghi, documento volontariato che ogni amministrazione locale può sottoscrivere e un roadshow di 20 tappe per sensibilizzare la cittadinanza attraverso lo spettacolo teatrale Monday, laboratori e animazione territoriale. La giornata di studi si svolgerà presso il Salone delle Scuderie di Palazzo Farnese a Caprarola a partire dalle ore 10. Nell’ambito dell’evento sarà svolto uno specifico approfondimento ”Il Futuro del Lago di Vico: tra problemi ed opportunità”.

Dopo il report dei tecnici della Goletta Verde e l’introduzione di Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, sono quindi previsti interventi di alcuni esperti e ricercatori. Pietro Paris (ex-Ispra) oggi membro del consiglio direttivo del Biodistretto del Lago di Bolsena sul tema: “Il Lago di Bolsena: Inquinamento chimico e criticità”; seguirà l’intervento del professor emerito dell’Università della degli Studi della Tuscia Giuseppe Nascetti con un intervento dal titolo “Lo stato Ecologico del Lago di Vico: 25 anni di studi; a seguire, per la Cooperativa di Produttori Nocciole e Castagne C.P.N. di Ronciglione il dottor agronomo Gianluca Santinelli, per un confronto sulle tematiche legate alla produzione agricola: “Le iniziative del mondo agricolo per una nocciola più sostenibile”. Presiede l’incontro il presidente del Circolo Legambiente Lago di Vico Roberta Postiglioni. Saranno presenti a rappresentare gli enti locali e ad accogliere gli ospiti il il sindaco del Comune di Caprarola Angelo Borgna, il Sindaco del Comune di Ronciglione Mario Mengoni e il direttore Dott. Angelo Cappelli della Riserva Naturale del Lago di Vico. Sono stati invitati sindaci dei comprensori del Lago di Vico, del Lago di Bolsena e Bracciano. Alle fine dell’incontro verrà offerto un buffet con degustazione presso la Casa delle Associazioni di Via A. Volta.