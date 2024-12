TARQUINIA - Gli studenti della seconda classe, corso tecnico Agrario dell’istituto Vincenzo Cardarelli, su invito dell'assessore Antonella Maucioni, si sono recati a Civitavecchia con i docenti Gianfranco Lavolta e Francesco Marchese per collaborare con la comunità Sant’Egidio e la Fondazione Gariwo alla raccolta delle olive nel Giardino dei Giusti, parco nato nel 2021 nelle vicinanze di Villa Albani.

«La collaborazione - sottolinea la dirigente Laura Piroli - assume un grande valore nella formazione di cittadini attivi e consapevoli: gli ulivi presenti in questo giardino sono affidati infatti alle cure di pazienti con disagio psichico, ospitati in piccole strutture della comunità Sant’Egidio nelle quali, con supporto medico adeguato, cercano di realizzare un progetto di vita in autonomia".

"Gli studenti durante la mattina - ricorda la professoressa Sandra Biagiola - hanno potuto raccogliere le olive che serviranno per produrre “Buono due volte”: un olio che verrà offerto per raccogliere donazioni con le quali a Natale la comunità di Sant’Egidio potrà allestire i tradizionali pranzi di Natale".

“Buono due volte”: perché donerà la possibilità a molte persone disagiate di festeggiare un bel Natale.“Buono due volte” perché promuove la solidarietà, la cittadinanza attiva e la buone sinergie tra scuola e territorio.

