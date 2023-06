CIVITAVECCHIA – A più di un mese dal consiglio comunale aperto sul mercato di piazza Regina Margherita e dopo i primi interventi che hanno riguardato la riasfaltatura delle strade, non si spegne l’eco delle polemiche. Anzi, gli operatori sono pronti ad alzare ancora di più la voce, puntando di nuovo il dito contro l’amministrazione comunale, parlando di migliorie cadute nel vuoto e promesse non mantenute. E lo fanno attraverso il delegato al mercato di Confcommercio Litorale Lazio Nord, Simone Pagliarini: «Se non si cambia passo, saremo costretti a manifestare sotto il Pincio, magari portando lì i nostri banchi. Siamo stanchi di tante parole, vogliamo i fatti». Il riferimento è alle richieste che sono emerse nel corso del consiglio comunale; piccoli accorgimenti in attesa dell’ormai famoso progetto di restyling fermo al palo, che però avrebbero garantito quel minimo di dignità, quel decoro e quell’organizzazione che mancano da tempo e che invece potrebbero far sì che il mercato possa essere funzionale ed attrattivo. La pulizia del tendone, la tinteggiatura dei muri del mercato del pesce e i box di San Lorenzo, l’eliminazione dei bandoni e dei rifiuti troppo spesso abbandonati nella zona. E infine l’installazione di cartelli di divieto di sosta in piazza Regina Margherita per consentire agli operatori di allestire i banchi la mattina presto, senza problemi. «Dobbiamo manifestare tutto il nostro malcontento – afferma Pagliarini – perché nell’ultima riunione avevamo chiesto a gran voce di risolvere alcuni problemi di facile fattibilità. L’amministrazione comunale ci ha illuso dicendo che fin da subito avrebbe agito per dare risposte, ed invece il nulla: si tratta di cose facilmente risolvibili, ora vogliamo i fatti». Intanto per il 30 giugno prossimo, dopo quella interlocutoria e tecnica di martedì, è in programma una nuova riunione con l’assessore ai Lavori Pubblici Daniele Perello, progettisti e Sovrintendenza, presso il Ministero dei Beni Culturali sul progetto da tre milioni di euro per il restyling completo del mercato.

