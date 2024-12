ALLUMIERE - Un bellissimo pomeriggio culturale si è svolto ad Allumiere sabato pomeriggio presso l'Istituto Musicale "Rossano Cardinali" a cura dell'associazione Amici della Musica di Allumiere. La presidente degli Amici della Musica Stefania Cammilletti, insieme a tutto il direttivo, hanno dato vita a un interessantissimo incontro con il M° Claudio Gargiulli che ha presentato il suo libro: "Il romanzo della musica". L'evento rientrava nella rassegna "Primavera Musicale" organizzata dall’associazione Amici della Musica di Allumiere in collaborazione col Comune di Allumiere. All'evento promosso per avvicinare le persone al mondo della musica è stato presente un foltissimo pubblico. Il libro di Gargiulli: "Il romanzo della musica" conduce i lettori alla scoperta dei protagonisti e delle opere che hanno reso la musica un linguaggio universale.

"Ho avuto il piacere di presentare al pubblico il libro commentandolo insieme all'autore, musicista e insegnante di pianoforte presso il nostro Istituto musicale "Rossano Cardinali" - spiega l'attivissima presidente degli Amici della Musica di Allumiere, eccellente padrona di casa e presentatrice Stefania Cammilletti - è stato molto bello poter unire le due arti quella musicale e quella letteraria, in un discorso fluido e interessante. Ripercorrere la storia della musica dalle origini fino al secolo scorso, in maniera discorsiva e facilmente fruibile, ha fatto di un libro tecnico un avvincente romanzo che si è via via snodato nell'arco del tempo, calandosi nella realtà che pian piano mutava. Dal canto gregoriano ai menestrelli di corte, dal medioevo al rinascimento, dal barocco al romanticismo, fino al verismo italiano. Ogni periodo contrassegnato dai più grandi musicisti europei: da Bach a Hayden, da Beethoven a Mozart, da Strauss a Wagner fino a conoscere i più grandi autori italiani da Bellini a Rossini, da Mascagni a Verdi e tanti altri ancora. Traspare dalle parole dell'autore l'amore e la passione per la musica, iniziato sin da giovanissimo e poi raccolto in tanti appunti nel corso degli anni rielaborati in maniera piacevole in questo libro. Molto apprezzata la parte musicale eseguita dal trio d'Archi che, intervallando le parole, ha impreziosito la serata".

Presenti all'evento il sindaco Luigi Landi, il direttore artistico Umberto Profumo. Veramente apprezzate le performance musicali del trio d’archi composto dalle violiniste Flavia Morra, Francesca Cardinali e Alessandra Ponce.

