Giovani pellegrini in cammino e di passaggio a Viterbo in occasione del Giubileo dei Giovani, in programma a Roma questa settimana. “Sono migliaia i giovani provenienti da diverse parti del mondo che in questi giorni passano da Viterbo per raggiungere la Capitale - spiega la consigliera comunale delegata alla promozione della Via Francigena e Giubileo Alessandra Croci -. Tra ieri e oggi, insieme alla sindaca Chiara Frontini abbiamo incontrato e dato il nostro benvenuto a giovani pellegrini provenienti da Messico, Australia, Canada, Svizzera e nord Italia. Un saluto condiviso con i parroci delle parrocchie e le religiose delle strutture della Diocesi di Viterbo che ospitano alcuni dei pellegrini in cammino. Bellissima l’accoglienza da parte dei viterbesi che al passaggio festoso dei ragazzi, scandito da cori, canti e preghiere, sono usciti dai loro negozi o si sono affacciati alle finestre. Emozionante infine vedere alcuni gruppi portare lungo il cammino la croce artistica fatta realizzare dal Comune di Viterbo con i chiodi dei barconi di Lampedusa”.

“È bello vedere tanti giovani vivere questa esperienza con gioia ed entusiasmo - aggiunge la sindaca Frontini -. Davvero un bel momento per la nostra città e per tutti quei territori che insieme a Viterbo sono parte di un itinerario che conduce a Roma per un evento giubilare di portata mondiale”.

Prevista una notevole affluenza di giovani pellegrini in città anche la prossima settimana, di passaggio alla volta di Roma, o di ritorno dalla Capitale. Tra i pellegrini in cammino lungo le vie della città di Viterbo anche il vescovo più giovane al mondo, monsignor Milan Lack, proveniente dalla Slovacchia e ordinato da Papa Francesco.